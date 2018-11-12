抗議選舉不公 白沙候選人控告鄉公所瀆職

白沙縣議員候選人陳定國〈右〉、鄉長候選人吳龍河前往地檢署按鈴控告。（記者劉禹慶攝）

2018-11-12 13:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白沙鄉縣議員候選人陳定國與鄉長候選人吳龍河，今日針對鄉公所公告閱覽標準不一，前往澎湖地檢署按鈴控告鄉公所瀆職及幽靈人口，抗議選舉不公；白沙鄉公所坦承有疏失，但一切是依照中央選委會函示辦理，絕無偏袒任何人。

事件的起源是11月6日選舉人名冊開放閱覽一連3天，首日及翌日中午前，分有6人、2人申請閱覽，其中包括村長、村民、代表及縣議員候選人等，剛開始並未限制僅能閱覽自己戶內名冊，而是開放自由閱覽，但7日中午以後卻態度丕變，僅能憑身分證登記，由工作人員提供戶內人口資料，引發陳定國等候選人不滿。

陳定國今日偕同另一白沙鄉長候選人吳龍河，前往澎湖地檢署按鈴控告白沙鄉公所瀆職，選舉人名冊開放閱覽標準不一，有圖利「牽親帶故」特定候選人之嫌；吳龍河則加碼爆料，白沙鄉某村及部分離島，都傳出有大量幽靈人口進駐，企圖影響選舉結果，相關資料一併呈交檢警單位調查。

針對候選人提告，白沙鄉公所民政課長陳天來表示，2011年中央選舉委員會就依個資法保護原則，函示各選務單位僅能開放自己戶內閱覽，坦承鄉公所在開放首日有行政疏失，經請示澎湖縣選舉委員會後立即更正，但疏失期間3位鄉長候選人、4位縣議員候選人僅有陳定國親友申請閱覽，絕無任何選舉不公情事，至於牽親帶故說，澎湖小地方幾乎都是非親即戚。