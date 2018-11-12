新北政見辯論》假牙議題 侯：真牙塗氟 蘇：沒牙齒塗什麼？

國民黨新北市長候選人侯友宜發言順序1號。（圖取自新北市第3屆市長選舉公辦電視政見會直播畫面）

2018-11-12 11:04

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市長候選人公辦辯論會今天上午10點登場，國民黨新北市長候選人侯友宜抽籤發言順序為1號，民進黨新北市長候選人蘇貞昌則為2號；雙方先各有12分鐘申論，後續第二輪則由4報代表提問。對於蘇貞昌拋出的擴大補助老人假牙政見，侯友宜喊恐釀老人家「拔真牙、裝假牙」；蘇貞昌則笑回，「我會拿石頭打碎自己牙齒只為了裝假牙嗎？」

第二輪第一題提問人為蘋果日報代表曾佳俊，他提問兩位候選人面對台灣社會高齡化，年輕族群成為上要照顧長輩、下要照顧小孩的「三明治族」，在新北市明年預算1600多億元情況下，如何加重老人照護醫療、福利措施補強？

侯友宜表示，新北市現有銀髮俱樂部、日間關懷據點200多個地方、公共托老37個據點，還有推動老人共餐，讓長輩可以有溫馨、照顧的好地方，持續推動「動健康」，可以讓長輩因為「動」而增進健康，讓運動成為一種醫療處方；因為新北市有城鄉差距，就會善用行動醫療加強偏鄉資源。

侯友宜接著抨擊蘇貞昌拋出的擴大補助老人假牙政見，他說，顧真牙的塗氟計畫才是好，80歲老人有20顆真牙是推動目標，蘇貞昌用大量補貼方式，恐將讓老人拔真牙、換假牙，25億元補助花了會有實際效果嗎？

蘇貞昌指出，當年北縣時期就開辦了松年大學，很多老人家都期待回來做新北市長，讓松年大學推動地更好；在當時沒有老人機構時候，北縣就推了全國第一個在三鶯地區作長照，擔任行政院長時期、民國93年成立了長照計畫，這就是現在長照2.0的基礎。

蘇貞昌回應侯友宜「拔真牙、換假牙」說法，蘇貞昌說，沒有牙齒的老人家塗氟是要塗在哪裡，塗氟是保健，假牙一個是補救，桃園市長鄭文燦也說將耗25億元是外行，「我牙齒好好的，我會拿石頭打碎自己牙齒為了裝假牙嗎？」蘇貞昌強調，桃園市、基隆市都有開辦，新北市可以有效運用經費、愛護老人家。