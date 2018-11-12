貓熊、恐龍也上街拜票！原因竟然是這樣⋯

勞動黨新竹縣新埔選區8號縣議員候選人陳新源（左）帶著貓熊上街拜票，訴求要幫勞工朋友爭取合理工時。（記者黃美珠攝）

2018-11-12 08:47

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣今年的選戰讓人眼花撩亂，街頭、公園內竟然連貓熊、恐龍也來拜票！

原來是勞動黨在新埔推出的縣議員候選人陳新源，因爲有感國內的勞動環境動輒訴諸「責任制」，使得很多勞工、上班族動輒過勞，每天兩眼無神、甚至黑眼圈上眼。

所以在該黨前縣議員高偉凱喬裝下，以「我本是北極熊」過勞卻成了貓熊爲題，站在街頭提醒勞工團結，支持新埔選區陳新源、湖口選區羅美文進議會替勞工發聲，展現競選的黑色幽默。

陳新源說，他們2人如果順利成了議員，將聯手其他議員共同支持讓現在僅有13名正職人力的縣府勞工處「長大」，起碼符合1個處至少20人的規模，進而增加勞動檢查人力，讓大家不要再當貓熊。

國民黨在竹北要拚連任的縣議員陳凱榮，繼過去從政一向「我愛竹北」的訴求後，這次帶著他的競選吉祥物～恐龍趴趴走，常在親子活動現場被包圍要求「同框」。

陳凱榮說，確實他帶著恐龍趴趴走拜票，除了可以被一眼看到、立馬抓住眾人目光，更重要是恐龍腳踏實地的特性，更是他想跟選民傳達的個人特質，強調他順利連任，會秉持自己一向的踏實精神服務鄉親。

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