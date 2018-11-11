改革不回頭 蔡英文、賴清德雲林合體拉抬李進勇

總統蔡英文、行政院長賴清德拉抬雲林縣長候選人李進勇及所有民進黨提名候選人參選聲勢。（記者廖淑玲攝）

2018-11-11 21:20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕總統蔡英文、行政院長賴清德今天到雲林大造勢，強調「改革不回頭，鬥陣顧臺灣」，高喊雲林鄉親大團結支持民進黨、支持李進勇連任。

反撲高雄市長候選人韓國瑜昨天在西螺幫國民黨雲林縣長候選人張麗善造勢，蔡英文、賴清德今天下午合體雲林護盤，為李進勇大造勢站台助選，強調「改革不回頭．鬥陣顧台灣」造勢大會，不少攤商進場搶生意，3點不到支持者也大批湧入，估計湧入超過1萬6千人，超過原主辦單位規劃的1萬個座位。

歌手施文彬到場支持李進勇，不忘拉抬參選虎尾鎮民代表的好友林武正，立委蘇治芬、劉建國同聲齊呼，此次選舉雲林一定要團結，不要讓境外所有資源進入，干擾台灣選舉，要繼續走民主的路，要人民做主，用選票告訴中國，選舉是「阮兜的代誌」。

賴清德肯定李進勇執政照顧農民爭取水井免規費，創下全國成績最好長青食堂，給長者「吃個燒」，設立單一窗口引入企業雲林設廠，爭取布袋戲傳習中心等超過100億前瞻經費，務必繼續將李進勇送進縣府。

李進勇在民眾熱情迎接下進場，以選舉越白熱化，痛批國民黨奧步盡出，昨天韓國瑜到雲林替張麗善造勢，出現假菜農當場下跪陳情，強調真正關心農民，要以具體行動幫農產品找出路，不是用嘴巴說說。

李進勇致詞時，一名男子大喊「反對污染」，當場被架離；原來住大埤的葉男家中緊鄰養雞場多次投訴陳情，養雞場都未遷離因而到場抗議。

李進勇再批水井已免規費，對手仍造謠水井未來將收費，他帶領全場民眾高喊「張麗善落選，水井一樣免收費」，並質問張麗善口中又髒又窮的雲林縣，是誰造成？批判張麗善胞兄張榮味執任短短5年總舉債近188億元，等於每天借1000萬元，加上林內焚化爐選址不對、環評不過，造成蓋好不能用，都是張家的問題，也都是張家人在參選，要求張家應向縣民道歉。

小英總統肯定李進勇正直認真，從蘇治芬當選雲林縣長讓雲林脫離黑金到勇伯接手，雲林才改變，是不爭的事實，雲林人要持續改革不能回頭。

蔡英文也指責，近來惡質的選風，假消息、假民調、宮廟假籤詩，甚至，聽說有假冒蘇治芬委員，打電話叫支持者投給國民黨等惡質選舉手法百出，這場選舉是進步跟倒退的對決，是正直跟抹黑的對決，同時也是真跟假的對決，，大家要用選票告訴全世界，台灣人不會屈服在中國壓力，雲林一定要交給李進勇，並為黨籍所有提名候選人加油。