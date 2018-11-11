他的蜂蜜檸檬夯 吳萼洋再提「鳳梨酥」救外交

無黨籍參選人吳萼洋表示，若順利當選台北市長，會下單送鳳梨酥給邦交國，「那些國家說不定吃了之後，覺得『很好吃』，就不會跟你斷交了」。（資料照）

2018-11-11 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕首場台北市長政見發表會今下午登場，無黨籍候選人吳萼洋昨在媒體主辦辯論會上以「蜂蜜檸檬」掀起話題，今在政見會上表示，若他成為執政者，會用特別預算對製餅業者下單，再做成鳳梨酥送給邦交國，「那些國家說不定吃了之後，覺得『很好吃』，就不會跟你斷交了」。

今天是起源自中國的「1111光棍節」，也是中國網購業者發起的「1111購物節」，吳萼洋開場先祝「單身、非單身的同胞購物快樂」，並在第一輪政見發表，再度談及蜂蜜檸檬的療效。吳萼洋以「平安、健康、智慧、慈悲」為政見主題，他提到，若順利當選台北市長，將會在市政府提供蜂蜜檸檬水給市民飲用，讓民眾遠離病痛、長保健康，同時也能一併解決健保與長照問題。

在第二輪政見發表時，吳萼洋談到鳳梨生產過剩，他說，若順利當選台北市長，將會特別撥預算，向製餅業者下單，做成鳳梨酥送給邦交國，或分贈各級政府當年節禮物，助長我國外交成效，「那些國家說不定吃了之後，覺得『很好吃』，就不會跟你斷交了」，「我想這是一個很好的想法」。