「虧雞福來爹」彰化開嗨 黃文玲：年輕人一起來吶喊

有全球百大DJ電音趴之稱的「Crazy Friday」（虧雞福來爹）」瘋狂星期五國際音樂節今天到彰化舉辦，民眾與黃文玲開心同舞。（記者張聰秋攝）

2018-11-10 20:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕有全球百大DJ電音趴之稱的「Crazy Friday」（虧雞福來爹）」瘋狂星期五國際音樂節，今晚在國道1號彰化交流道旁登場，傍晚5點開唱、開舞，不少年輕人湧入，帥哥辣妹隨DJ舞動身軀，好比「舞」林高手大會師，連阿兜仔都現身同樂，入夜後人群增加，場面High翻天。

活動由悟善基金會和彰化縣長候選人黃文玲共同舉辦，有「虧雞福來爹」封號之稱的無黨籍台南市長候選人林義豐情義相挺到場。

黃文玲說，彰化縣是民風保守的城市，全球百大DJ電音趴在彰化辦，吸引年輕人來此熱舞、吶喊發聲紓壓，活動很有意義，今天雖然是Saturday，而Crazy Friday是一種意義，能在彰化舉辦中台灣最大的一場全球百大電音趴，還是原汁原味Crazy Friday電音趴，讓年輕人參與喊出聲音、跳出熱情，新活動翻轉彰化讓彰化未來會不一樣！

黃文玲說，活動要新穎，政策也要對，她的青年政策薪水不到3萬元，將補貼到3萬元、100萬青年創業投資基金。

參加者有從南彰化員林市前來，更有外國人來同樂，舞台DJ播歌開唱，音樂宏亮，民眾隨著快節奏的音樂節拍扭腰擺臀，場面越夜越熱鬧，「光來現場感受臨場感，心情就很開心！」不少人說，難得看戶外DJ趴，第一次身臨其境，大開眼界。

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