高市電視辯論》「錯誤市長讓高雄回到威權」 陳其邁砲火猛攻韓國瑜

民進黨高雄市長候選人陳其邁出席政見發表會。（記者黃旭磊攝）

2018-11-10 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長公辦政見發表會今日下午舉行。民進黨候選人陳其邁在申論階段就將砲火對準國民黨候選人韓國瑜。他說，韓國瑜的參選吸引了眾多目光，其風趣幽默令他羨慕，但他強調，韓國瑜的政策流於口號、沒有可行的方式和評估，若選擇錯誤的市長，會讓高雄倒退到威權時代。

陳其邁表示，韓國瑜的風趣幽默吸引到許多人的喜愛，助理甚至勸他不要太過嚴肅。然而，再仔細研究韓國瑜在網路聲量極高的政見，包括建設賭場、摩天輪，挖石油發展經濟、人口增加到500萬等，這些政見很多都是口號、沒有可行的方式和詳細評估，認為韓國瑜有必要說明清楚。

陳其邁表示，最讓他感到驚訝的，是韓國瑜沒有提到橋頭科學園區，半導體產業聚落已逐漸成形，也沒有提到一些傳統產業，這些都是高雄的隱形功臣。

陳其邁說，自己有方法、策略、目標，與韓國瑜全然不同，高雄須大力發展高科技產業，傳統產業加速轉型升級，並全力拼觀光，讓所有遊客見識到高雄的美麗。

陳其邁強調，他的民主與韓國瑜的威權主張迥異，選擇對的市長，就能讓高雄市起飛；選錯的市長，則倒退到威權時代。