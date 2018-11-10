林右昌車隊掃街 公布17項參選連任政見

2018-11-10 13:56

〔記者林欣漢／基隆報導〕爭取連任的基隆市長林右昌今天原訂到安樂市場拜票，因雨改為陪同市議員陳志成車隊掃街，並公布他參選連任的17項政見，林右昌表示，陳志成是要爭取7連霸的資深議員，懇請市民讓陳志成繼續留在市議會，協助他兌現市政規劃藍圖。

林右昌說，離24日選舉投票日剩2個星期，陳志成在法律專業上相當誠懇踏實，也在市政上幫助他很多；陳志成也說，希望這次選舉，能讓民進黨在議會席次過半，讓好政績一一兌現。

林右昌參選連任政見：

1.和中央密切合作，加速推動基隆市港再生、輕軌捷運、軍港遷移丶東岸貨櫃場西遷、東西岸郵輪旅運中心改建以及「西岸會展及旅運智慧大樓」等重大建設。

2.打造現代新穎的「基隆城際轉運站」，整合市公車、國省道客運、火車站與輕軌捷運站，闢建國門廣場與轉運站商圈，營造國家門戶意象。

3.發展「東亞國際郵輪營運中心」，帶動本市郵輪產業經濟發展。

4.再造「希望之丘」（中正公園），打造全台最有趣的兒童遊戲場，重新擦亮觀光地標。

5.完成「大基隆歷史場景計畫」，再造和平島、大沙灣、白米甕以及太白莊地區人文歷史風華。

6.推動「北五堵國際研發新鎮」，完備基隆河谷廊帶產業機能，推動基隆產業轉型，創造新就業機會。

7.推動孝三路丶義二路丶和平島、暖暖等歷史街區地方創生。

8.闢建大武崙森林運動公園，推動百福公園及各區鄰里公園改造，營造共融遊戲空間。

9.推動實踐路、麥金路、暖碇路、調和街等示範道路計畫，加強控管管線單位工程，持續提升道路品質。

10.規劃增闢城際快捷公車路線。

11.落實公車司機評鑑制度，加強客服訓練，打造以乘客為優先的乘車環境。

12.營造基隆在地海鮮食材品牌，提升餐飲服務品質，打造美食之都。

13.改善旭川河、田寮河、南榮河及西定河水質，營造優質親水環境。

14.改造暖東苗圃成為「生態教育中心園區」，擴大串連暖暖運動公園。

15.加速長照2.0佈建升級，擴大照顧老者及弱勢，營造友善生活環境。

16.智慧教育再升級，打造校園數位學習環境。

17.改善體育館及田徑場設施，增設各區風雨球場空間。