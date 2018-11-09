台灣競爭力論壇民調：新竹縣楊文科領先

2018-11-09 12:36

〔記者施曉光／台北報導〕「台灣競爭力論壇」今天公布新竹縣長選舉民調結果指出，國民黨候選人楊文科以31.7％領先對手民國黨候選人徐欣瑩的25.4％、民進黨候選人鄭朝方11.7％，「台灣競爭力論壇」執行長謝明輝指出，楊文科支持度從九月原本還落後徐欣瑩4.4％，至十月調查出現黃金交叉，逆轉領先1.2％，這次領先差距再進一步擴大為6.3％，新竹縣長選舉已然確定黃金交叉趨勢不變，楊文科後來居上。

謝明輝並表示，楊文科原本在年輕族群支持度較為弱勢，但由於「韓流」發威，外溢效應拉抬了楊文科對戰台北市長柯文哲力挺的徐欣瑩，而且楊文科獲年輕人的支持大躍進，從原本落後11.6％縮小至3.2％，再加上國民黨台北市長候選人丁守中提出「政治亂倫」秀逐漸發酵，楊文科後續年輕選票應會再向上攀升。

根據這份民調顯示，徐欣瑩在20-29歲年齡層領先楊文科幅度縮小，40-49歲雙方打平，其餘年齡層楊文科都全面領先﹔另從族群支持度來看，除了外省人，楊文科在客家、閩南、原民等也全面領先徐欣瑩。

此外，在政黨支持度方面，國民黨33.8％，其次依序為民進黨4.8％、時代力量3.9％、民國黨2.3％。

謝明輝指出，民進黨支持度繼上次調查的6.2％，再度滑落連5％都不到，「民眾羞於表態，民進黨支持度崩盤已定」。

這份民調是「台灣競爭力論壇」本月六日至七日委託「全國公信力民意調查公司」執行，調查對象為戶籍設在新竹縣，年滿二十歲以上的合格選民，以訪員電話訪問隨機抽樣方式進行調查，有效樣本共計1,072份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.99。