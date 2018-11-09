盧秀燕發表交通政見 中市交通局長：抄襲、冷漠！

盧秀燕（右三）、林良泰（右四）等人召開記者會，發表交通政見。（盧秀燕競選總部提供）

2018-11-09 13:12

〔記者黃鐘山、蘇金鳳／台中報導〕台中市長候選人盧秀燕今日發表交通政策，台中市政府交通局長王義川形容是「抄襲、冷漠！」並反批盧陣營說要維持公車10公里免費，但前交通局長林良泰4年前卻批評10公里免費是「黑心油政策」，如今為了選舉又改口支持，林良泰欠台中人一個道歉。

盧秀燕發表交通政見懶人包CF，在台中市政府前交通局長林良泰、前建設局長吳世瑋、台中在地青年學子陪同背書下，盧秀燕說，她要從運量多和道路通的概念出發，在大眾運輸和道路建設基礎上用嶄新的方向，宣示要給台中一個新的美好新交通。

林良泰表示，盧營推出「公車雙十吃到飽」計畫，延續原本的公車10公里免費，超過10公里後車資上限最多10元，並以「人次補貼」方式補助公車業者；未來也要將公車結合台鐵、高鐵、捷運、i-bike等交通載具，將每一個點彼此互通，形成「交通任意門」。

王義川說，盧秀燕記者會所提的交通政策，要不是抄襲，就是冷漠。盧林二人說要維持10公里公里免費，但4年前林良泰卻公開譴責10公里免費是「黑心油政策」，現在竟然為了選舉又改口說支持，這實在欠台中人一個道歉。

王義川指出，盧的交通政策簡單說就是衝公車運量，並回到以人次數補貼業者的做法。將讓公車業者因只有補貼運量，不補貼里程，當然就不再行駛偏遠路線。過去4年來，市府為拉近城鄉差距，努力建置海線、山城等偏遠公車路線，勢必回到原點。

他強調，交通政策必須注意城鄉均衡，盧陣營的政策冷漠，只追求冷冰冰的運量數字，不顧學生老人的公車需求，讓人無法認同。盧秀燕說，如果有更多人搭公車，就可以蓋更多捷運。他要反問，像梧棲搭公車的運量不及市區，就不應該蓋捷運嗎？

此外，王義川也調侃盧秀燕「交通任意門」說法，這種運具轉乘觀念，不就是市長林佳龍上任後已推動4年的「MR. B&B」（捷運、鐵道、公車、公共自行車）嗎？換個名字，就要說是自己的政策，做法會不會太粗糙？

王義川表示，盧秀燕委員擔任立委20幾年，在立法院不爭取、不幫忙，現在市府都在做了卻還不知道，實在令人遺憾。

王義川也說，盧今天記者會完全未提捷運藍線、大平霧捷運、機場聯外的雙港捷運系統、大台中山手線等軌道建設，他有點失望，不過這也看得出來，盧陣營還是認為衝高公車運量，要比興建捷運系統還要重要。