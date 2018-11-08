國巨百億投資高雄 原來是陳其邁穿針引線！

陳其邁與余天同框，為市議員郭建盟（左二）站台。（記者葛祐豪攝）

2018-11-08 21:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕被動元件龍頭大廠國巨，今天宣布投資百億元，加碼投資高雄，引起產業界震撼，但其實居中穿針引線的人，就是民進黨高雄市長候選人陳其邁！

國巨今天（8日）宣布以現金7.9億元，取得高雄大發工業區土地，生產高階產品，並增加對台灣投資，持續根留台灣的計劃，未來3年合計總投資金額將達到百億元。

陳其邁今晚出席市議員郭建盟競總成立典禮時，與余天等人同台，陳其邁致詞時透露，他和國巨董事長陳泰銘很熟，之前就多次邀請他加碼投資高雄，陳泰銘也滿口答應。

典禮結束後，媒體詢問陳其邁說：「如何爭取國巨在高雄投資，如何說服陳泰銘？」

陳其邁表示，這段期間他非常密集拜訪產業界，包括物聯網、人工智慧、半導體等等，台灣的被動元件股王國巨，隨著中美貿易戰開打，也決定回到高雄投資。

陳其邁說，國巨董事長陳泰銘是高雄人，是他非常熟識的朋友，也是大他幾屆的雄中學長，而且國巨在高雄也有工廠，之前就特別請他要加碼投資高雄，讓更多青年留在家鄉工作。

陳其邁透露，之前密集拜訪，了解國巨對土地的需求，他與國發會、高雄市政府共同努力，希望把這些高科技廠都留在高雄，形成生產聚落，讓年輕人有更多就業機會。

媒體詢問陳其邁說，與陳泰銘是否有私人情誼？陳其邁回答說：「我跟他很熟，平常就有很多聯繫」，他知道國巨的產業布局，所以請陳泰銘趕快回來家鄉設廠，「陳泰銘滿口答應，他也知道高雄市是一個穩定的投資環境」。

陳其邁說，在中美貿易戰下，高雄要做好準備，提供更多土地，產學落差縮小，讓高雄產業布局更多元，不管是台郡、華邦電還是國巨，未來會有更多國際大廠，尤其是半導體、物流網、車用電子這些大廠，都會加碼投資高雄。