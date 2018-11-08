連夜跑攤趕餐會 陳其邁：懇請支持在地子弟當市長

民進黨高雄市長候選人陳其邁（右2）在高雄市議長康裕成（左2） 、立委李昆澤（左1）等人陪同今晚出席福安宮健康日養生餐會，抵達後先向神明上香參拜。（記者方志賢攝）

2018-11-08 21:08

〔記者方志賢／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今晚參加三民區金獅湖福安宮舉辦的養生餐會，他致詞表示，高雄市已38年未出過在地子弟的市長，這次代表民進黨參選市長，是他人生最大的驕傲，懇請鄉親11月24日出來投票，讓高雄大勝利！

陳其邁今晚出席福安宮「福德台灣養生健康日餐會」，現場許多支持群眾見他出現，難掩興奮之情，紛紛搶著跟他握手、拍照，現場「凍蒜」聲不斷！

陳其邁致詞表示，他已連續多年參加養生健康日餐會，去年來他還唱歌，今年要忙著下個行程，「唱歌讓我欠著」，明年再以市長身分唱歌給鄉親聽。

陳其邁也感謝鄉親20多年對他的支持與疼惜，讓他有機會代表民進黨參選市長選舉，這對高雄在地的子弟，是最大的驕傲，高雄市已38年未出過在地子弟的市長，懇請鄉親繼續支持他，讓他能繼續為鄉親服務！

陳其邁強調，市政的改革、進步要一棒接一棒，離投票日還剩10多天，他回到三民區向鄉親拜託，11月24日要出來投票，幫他順利過關，他會全心全力建設高雄市。

高雄市議會議長康裕成也懇請鄉親支持陳其邁，高雄市已38年沒有出在地子弟的市長，11月24大家要出來投票，支持陳其邁當選高雄市長！