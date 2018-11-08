促轉大不同 韓國防部長為光州屠殺道歉 我國防部長緬懷蔣公

促轉會要求國防部清查兩蔣銅像數量，國防部長嚴德發日前在立法院備詢表示，「我們必須飲水思源，沒有理由去動它」；退輔會主委邱國正今日聲稱，他年紀大不清楚蔣公銅像數量。（記者陳鈺馥攝）

2018-11-08 11:47

〔陳鈺馥／台北報導〕南韓在1980年代爆發軍隊鎮壓光州民主化運動，南韓國防部長鄭景斗7日代表政府和軍方，向光州事件受害者道歉，反觀政府推動轉型正義，促轉會要求國防部清查兩蔣銅像數量，國防部長嚴德發5日卻在立法院備詢表示，「我們必須飲水思源，沒有理由去動它」。

國防部統計，陸海空三軍各部隊室內外的蔣公銅像，總計有152座；退輔會主委邱國正本月初訪更表態，反對拆遷榮家的蔣公銅像。

熟稔轉型正義的黨產會委員不滿批評，「我國轉型正義進度，連韓國的車尾燈都看不到」，南韓國防部長為光州屠殺道歉，我們的國防部長還在緬懷蔣公。

此外，立法院外交及國防委員會今日邀退輔會報告「國軍退除役官兵安置基金107年度附屬單位預算案」，時代力量立委林昶佐質詢問及，退輔會有無蔣公銅像數量報給促轉會？主委邱國正應先了解轉型正義，再對外謹慎發言。

邱國正答詢表示，退輔會已將銅像數量、地點給促轉會；林昶佐提醒，退輔會希望不要去希望不要去拆人家神主牌，提醒主委轉型正義這件事，不只是促轉會的工作，也不是只有拆威權象徵這件事，主委應先了解轉型正義、民主工程，受害者怎麼維持他的權益，才不會去刺痛受害者。

邱國正聲稱，這課題不是他自己主動提及，不知道促轉會用意，數量已經報出去，除非促轉會跟說要做什麼，「我不會無的放矢」。

針對退輔會管轄機關的蔣公銅像數量？邱國正會後受訪表示，去問促轉會，「我年紀大記不清楚」，講錯了怎麼辦，退輔會無法提供。