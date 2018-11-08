導演柯一正挺陳其邁 酸韓國瑜是「王祿仔仙」

導演柯一正挺陳其邁。（記者葛祐豪翻攝）

2018-11-08 10:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕繼小野之後，又一名文化界要角表態挺民進黨高雄市長候選人陳其邁！知名導演柯一正錄製影片，呼籲選民要相信誠實、認真，行事低調的人，來作為領導者，這個人就是陳其邁，並酸國民黨韓國瑜是「王祿仔仙」，適合進入演藝圈。

柯一正曾與吳念真、小野，一同發起319、368兒童藝術工程，也參與指導過《光陰的故事》、《人間條件》等眾多知名作品。

他在影片中提及，自己在高雄當兵，事隔多年舊地重遊，發現高雄從都市面貌到人文等方面，都變得很不一樣，諸如城市光廊、衛武營、電影節等，都是具體的成績，感受到積極的態度。高雄這20年來，在縣市合併之後，城市的發揮空間更大。

提到國民黨的韓國瑜，柯一正認為他是一個喧嘩、浮誇、創造虛的話題的人，會隨意承諾的「王祿仔仙」，其實是一個蠻好的表演者，適合進入演藝圈，會比去當市長好太多了，因為韓國瑜不一定有行政能力，他絕對不相信韓國瑜的拼經濟。

話鋒一轉，柯一正説，陳其邁是出淤泥而不染、認真低調，而且努力做事的人。他呼籲高雄人在選前幾天冷靜下來，找一個可以信任的人。

最後，柯一正表示他相信陳其邁這樣的人，做事、不多話，但絕對可以在未來看得到成績。