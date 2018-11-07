陳菊南投頻輔選 林明溱酸無用 綠讚母雞效應

總統府秘書長陳菊（右）一週二度到南投為民進黨南投縣長候選人洪國浩（左）造勢。（洪國浩競選總部提供）

2018-11-07 20:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕選戰倒數，國民黨南投縣長林明溱競選連任，近來四處掃街拜票，面對民進黨對手洪國浩，有蔡英文總統下鄉，以及總統府秘書長陳菊1週二度挺洪造勢，林明溱淡定的說，中央政治明星與地方有距離感，頻頻輔選也沒用；洪國浩競選總部發言人張志銘則說，「花媽」陳菊極具親和力，任勞委會主委時曾協助921竹山災民就業，地方都很感謝，近來掃街拜票也引發轟動，母雞帶小雞效應浮現，對選情審慎樂觀。

林明溱今天下午與國民黨籍縣議員候選人蕭志全、陳淑惠，以及水里鄉長候選人陳中明一起車隊掃街，眾人行前精神喊話，還比出各自的選舉號次，沿途掃街賣力向選民拉票、打招呼，車隊掃街相當熱鬧。

林明溱說，中央政治人物與地方民眾有距離感，像昨天陳菊到竹山、草屯輔選，因與地方未有太大連結，他認為頻頻輔選也沒用，不會有加分效果，他則會繼續勤跑拜票，按照自己的節奏打贏選戰。

洪國浩陣營發言人張志銘表示，陳菊任勞委會主委時，曾協助竹山921災民就業，陳菊當天到竹山輔選，就有以前曾受就業協助的民眾向陳菊致謝，在車隊掃街時，沿路的住家也都有民眾跑出家門迎接，何來未有拉抬加分效果，尤其選舉逼近，透過中央政治人物下鄉與民眾座談，說明各項政策與建設規劃，母雞帶小雞的效果已經出現，對選情審慎樂觀。