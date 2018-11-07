新北高連線漏北市 丁守中：當年侯友宜幫他拍過廣告

2018-11-07 11:24

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨新北市長候選人侯友宜和高雄市長候選人韓國瑜合拍競選廣告昨天出爐，新北和高雄密切合作，台北市卻始終被排除在外，丁守中對此表示，他和侯友宜是很老的朋友，當年選舉侯友宜也幫他拍過相關廣告片。

丁守中今天在國民黨中央黨部舉行「丁守中三招救都更」記者會，會後媒體詢問對於新北高雄連線的看法，他說，他和侯友宜是很老的朋友，過去推動社區e化聯防系統、加強社區犯罪熱點裝置數位監視器，破案率大幅提升，當年選舉侯友宜也幫他拍相關廣告片。

媒體詢問，是否在選前還會跟侯友宜同台？丁守中說，目前沒有這方面規劃，自己的行程都排得滿滿的，各種造勢活動全面衝刺，每天行程都是忙忙忙，大家顧好各自選區，人人有信心但是各個沒把握，連線可以透過科技方法，例如雲端辦法結合。

丁守中說，現在是選舉緊鑼密鼓的時候，每天行程1、20場，就像侯友宜和韓國瑜說的，大家心連心拚六都勝選、拚藍天再現、拚4年生活福祉、拚改善經濟。

但是11月11日凱道六都合體破局，丁守中如何自立自強打出聲勢？丁守中說，大家可以放心，只要台北市民如果看清楚台北持續衰退，有這樣的覺醒，大家有感知感受的話，就是打贏勝選的依據。記者詢問，當天會找誰站台？丁守中說，大家那天看就知道。

11月10日柯文哲要辦園遊會，2人是否有拚場較勁的感覺？丁守中說，他們辦什麼我們沒有什麼意見，我們全力衝刺。

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