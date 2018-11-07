「重層嚇阻」戰力大增 「新三彈」2019年起陸續量產

2019年空軍將以代號「天隼二號專案」開始量產天劍二飛彈。（資料照）

2018-11-07 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕國軍為發展重層嚇阻戰力，中科院所研發的「新三彈」將陸續在2019年進入量產，包括天弓三型防空飛彈、天劍二中程空對空飛彈以及雄三增程型陸基超音速反艦飛彈，顯示國軍針對距台500公里範圍內的目標都能進行有效打擊。

根據《上報》報導，代號「強弓專案」的天弓三型防空飛彈增程型研發案，已完成攔截高度提升，從原有的45公里提升到70公里，攔截中程彈道飛彈的反飛彈能力也獲得強化，將在2019年以代號「飛戢三號專案」開始量產。代號「奔劍專案」、由IDF戰機掛載的天劍二中程空對空飛彈性能也獲得提升，射程從原有的60公里增加到90公里，IDF戰機掛載彈數也增加，從原有2枚增加到4枚，2019年空軍將以代號「天隼二號專案」開始量產天劍二飛彈。

代號「磐龍專案」的雄三增程陸基超音速反艦飛彈經過首次飛行實測後，該型飛彈速度可達3.2馬赫，射程已超過300公里，代表增程型的雄三飛彈構型穩定，將進入最終測評，目前測試已超前進度，可望在2020年建案後提前進入量產。

另外，射程超過1000公里的雲峰中程飛彈、增程型雄二E巡弋飛彈都將啟動研製，加上陸軍雷霆2000多管火箭系統射程增程至100公里，「重層嚇阻」作戰能量獲得積極建構，距台500公里範圍內的目標都能有效打擊。