基隆「南漂」5000人？ 林右昌：謝立功唱衰基隆

國民黨基隆市長候選人謝立功指基隆「南漂」問題比高雄「北漂」問題更嚴重，市長林右昌說，上任4年就把基隆振興起來。（記者林欣漢翻攝）

2018-11-06 16:43

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市長候選人謝立功今天下午召開記者會，指基隆「南漂」問題比高雄「北漂」問題更嚴重，市長林右昌4年任內基隆少了5000個工作機會，對此，林右昌表示，上任4年就把基隆振興起來，不曉得謝立功是怎麼算的，「全世界只有謝立功一個人在唱衰基隆。」

謝立功下午指出，韓國瑜說高雄有「北漂」問題，但基隆「南漂」到台北市、新北市問題更為嚴重，占基隆總人口37萬人的4分之1以上，在林右昌任內沒有獲得改善，反而更加惡化，估計少掉5000個工作機會。

「謝立功沒有經濟常識，還一直唱衰基隆，我也不曉得為什麼。」林右昌下午回應，不曉得謝立功這數字是怎麼算的，基隆4年來的發展，不分藍綠黨派的議員都予以肯定，基隆是大台北首都生活圈的一部份，要看的是北北基桃950萬人口的大都會，基隆當然希望有重大建設及投資，才有新的產業及就業，這也是4年來一直在努力的。

「國民黨執政時基隆爛成什麼樣子！」林右昌說，過去國民黨執政時期，基隆市的發展是停滯的，沒有重大建設及投資，他剛上任時，基隆是自殺率、失業率、離婚率最高，也是負債史上最高的時候，4年來大家看到基隆的進步與發展，也對基隆愈來愈有信心。

林右昌說，如果有「南漂」這樣的狀況，也是十幾二十年前就開始，「我當市長後才把基隆振興起來，謝立功不要再扭曲事實，用言不及義的話在做抹黑，好像全世界都在看好基隆的時候，就只有他在唱衰。」