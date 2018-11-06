你還在送面紙嗎？ 他送這個讓選民争相索取

2018-11-06 14:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕年底五合一選舉打得如火如荼，「面紙」成為選將拜訪選民必備的「小禮包」，今年許多「神秘禮」異軍突起，例如社頭有選戰送「紙片放大鏡」，選民爭相索取，選將送到「供不應求」。

「紙片放大鏡」今年選戰首度出現，馬上造成轟動，選民爭相向候選人服務處索取，彰化縣田中區縣議員候選人陳正忠說，他考量鄉間老人家多，所以選這個「紙片放大鏡」作為拜票禮物，沒想到引起廣大迴響，真的是「供不應求」，他強調，送選戰「放大鏡」，有另一層涵意，就要是選民睜大眼睛檢視候選人，選賢與能，看清楚後，再投下神聖的一票。

經營禮品公司的北斗鎮代王俊超說，選將送「面紙永遠不會退流行」，但大家都送面紙，印象就被沖淡，所以如何在外包裝上「下功夫」就能很重要，最好能找設計公司設計。

他說，面紙不會退流行的原因在於，它一定用得到，其次它可以作「名片」，把政見印在其中，其次便宜，CP值高，大批量購買，一小包成本約一元，所以可以用「手機防水袋」包裝，更為貼心。

他表示，選戰見面禮要送到選民心坎裡，需要準備充分，通常可分為受贈者為老人、年輕人、家庭主婦、小孩4大領域。

王俊超說，老人可送酸痛布、清涼提神酸痛小藥膏、放大鏡；家庭主婦可送菜瓜布、抺布、盒裝面紙；年輕人可送3C小配件、筆；小孩則送糖果或汽球娃娃。

前台北市畜產運銷公司總經理姚量議說，選舉送禮，好像變成台灣特有的選舉文化，他不予置評，但其實選舉是提升「民主素養」難得的機會，他建議有意投身政治的年輕人不妨從關心週遭事務開始作起。

他說，例如北斗河濱公園每到秋天，美人樹花開，非常美麗，可惜舊濁水溪髒臭不堪，年輕人可以從這裡下手，找出污染源及法令，跟公部門研究如何解決，形成一股力量，督促民代改善，如果水清了，這就是你將來當選的保證。有些年輕人從「修繕老屋再活化」作為從政的敲門磚，他強調，想投身政治事務，不是一昧地討好選民，而是能幫選民解決問題。