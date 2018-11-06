特勤中心人員涉毒記2大過汰除 府澄清非總統隨扈

2018-11-06 12:10

〔記者涂鉅旻、蘇永耀／台北報導〕國安局特勤中心一名林姓人員，上月27日晚間遭彰化縣警局彰化分局警員查獲安非他命，隔日遭彰化地檢署以1萬元交保候傳。對此，國安局稍早表示，該員並非總統、副總統隨扈，而是行政幕僚，也無販毒的情事，國安局特勤中心得知後立即進行行政調查、召開人評會，已記2大過汰除退伍，另併案檢討懲處相關督導不周人員。

總統府澄清非總統隨扈 支持嚴厲處分

總統府指出，部分媒體將林員誤植為總統隨扈並不正確，為免淆誤，提醒更正。而為端正軍紀，總統府方面也支持主管機關對任何類似違法犯紀行徑，給予最嚴厲處分。

國安局表示，由於該員並非特勤人員，因此總統維安不受影響，國安局特勤中心得知上情，深感痛心、絕不包庇， 立即進行行政調查，該員涉法行為，依「刑懲併行」原則暨相關規定，召開人評會，已經記2大過汰除退伍，另併案檢討懲處相關督導不周人員。

國安局擴大稽核力度 特勤中心全面驗尿

國安局表示，「反毒工作」及「軍法紀教育」為特勤中心長期貫徹重點任務，決定擴大稽核力度，依「特定人員尿液採驗辦法」規定進行自清行動，並針對所屬同仁全面執行尿液採集、生活區域清查等，並將持續加強「反毒宣教」工作，確保單位內部清流與純淨，維護團隊榮譽。