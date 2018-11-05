拍片挺陳其邁 小野：拍完才想到身兼柯P競選總幹事

小野表示，「幾個禮拜前」拍了支持陳其邁的影片，事後才想到自己還身兼「柯文哲競選總幹事」，強調他是以「非常個人」的身分拍片，但不會用以個人身分替陳其邁站台（記者朱沛雄攝）

2018-11-05 17:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕白綠分手，台北市長柯文哲競選辦公室總幹事小野近期竟拍影片，力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，引發熱議。小野下午出面說明，他坦言拍完5、6天後才知會柯，當時是一群老朋友一起談高雄的轉變，不曉得有這麼嚴重。但對於媒體追問相關細節，像是何時拍攝影片的，小野起先閃爍其詞說「很久之前」，最後也僅說「幾個禮拜前」。

談及拍攝影片會不會讓柯文哲為難？小野表示，當天是用手機拍攝一群朋友一起談高雄的電影、電視、文化產業、生態教育等，他拍了大概10分鐘就結束先離開了，事後想到自己還有一個身分是「柯文哲競選總幹事」，於是5、6天後遇到柯，就跟柯打聲招呼。

小野透露，其實柯當下反應並不是像柯描述的嘆了口氣，而是面無表情、連嘆口氣都沒有。小野也解釋，他覺得沒有先斬後奏這問題，外界不了解柯競辦的生態，競選團隊從一千多個人海選出十幾個人，每一個都有自己的理念，不管是藍的白的或是綠的，雖然時常吵成一堆，但最後還是認同柯市長可以幫他們完成理念。

「為什麼我要做這件事情，其實很簡單。」小野說，過去2、30年來有一群朋友共同關心台灣的文化、電影、電視，還有文化創意產業，而他學的是生物，所以也關心生態教育；這群朋友偶爾會幫忙打打選戰，他又是個很相信朋友的人，因此朋友找他，就一起做，就是這麼簡單。

小野坦言，他沒想到影片中的身分會被打上「柯文哲競選總幹事」，因為長期以來他的角色只有「電影人作家」這一個，一起錄影片的那群人也都是導演、作家和文化人，話題也都環繞高雄這一、二十年來的電影、電視、文化產業、生態環境的轉變，「我不曉得會有這麼嚴重嗎？」

至於會不會覺得身分被利用？小野直言「不會這樣想」，他這20、30年來支持過不少人，都是因為這些人可以幫他完成想法，「願意站出來幫助文化界推廣文化、電影電視，我就支持他，他是哪個黨對我來說不重要」，小野也說，就像柯文哲這次找他，是因為柯文哲願意推動不同的文化。

小野強調，自己在高雄這1、20年感受到真的變了，因為台灣長久以來南北是很不平衡的，南方聲音一直被壓掉，台灣電影不能只有北部的聲音，南部電影起來，南部人會因此有尊嚴，他不會想說選舉怎麼樣，又幫了誰，但他相信朋友。

媒體追問小野，是否覺得陳其邁有能力幫他做到推廣文化、是否挺陳其邁，小野僅說自己在影片上講得很清楚。

小野最後強調，他是以「非常個人」的身分拍片，但不會用以個人身分替陳其邁站台。至於是否會因此破壞柯和國民黨高雄市長候選人韓國瑜的關係？他僅說「每個人跟每個人有不同關係」；對於「會否因此造成柯被「韓粉」攻擊」、「柯粉已在網路上崩潰」等提問，他只說，想都不會想，不知道。