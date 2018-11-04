韓國瑜笑話再添一樁 他以為現在高雄人口400萬？

2018-11-04 23:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市目前人口277萬餘人，國民黨高雄市長候選人韓國瑜喊出10年內，要讓高雄市人口成長到500萬人，已遭各方打臉；他今天受訪時又說，這是一個願景，「高雄人口為何不能從400萬成長到500萬？」結果慘遭網友噓爆！

媒體今天詢問韓國瑜，高雄人口增加到500萬的說法，外界有很多質疑？

韓國瑜回答說，我們連作夢的膽量都沒有，這是很悲哀的，你看桃園人口原本6、70萬，現在跳到快200萬了，高雄這個經濟巨人如果起來了，流落外頭的上班孩子回來了、外縣市來高雄打工、投資客大量進來，「高雄人口為何不能從400萬成長到500萬？我不懂耶，這是一個願景。」

但這番話的數據有兩項錯誤，首先，高雄市目前人口約277萬餘人，並非400萬人；其次，桃園人口並非快200萬人，今年9月最新統計已超過221萬人。

民進黨台南市立委王定宇也在臉書上虧韓說「終於弄懂了，韓國瑜的政見高雄人口成長到500萬，原來是因為韓國瑜根本搞錯數字了！」他以為高雄現在的人口是400萬，看看他自己親口說的笑話。

批踢踢（PTT）網友也紛紛表示「韓國瑜不只不知道高雄的人口不是400萬，連高雄人基本常識的高雄10大路名都搞不清楚」、「韓國瑜對高雄市政根本就不了解」、「他搞不好也不知道地下化新增了那些車站」。

韓國瑜陣營則解釋，這是韓國瑜一時口誤，他之前在多次場合中，都曾講過高雄市人口有277萬多人。