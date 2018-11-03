「最佳助選員」詹秀齡、蘇巧慧 連袂「衝！」婦女票

2018-11-03 18:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌每天行程滿檔，讓太太詹秀齡、女兒蘇巧慧十分不捨，今天也站出來參加在三峽龍恩公園舉辦的親子活動，當起蘇貞昌的王牌助選員。詹秀齡說，看到先生每天早出晚歸，做妻子給他最好的鼓勵，就是幫他煮一碗熱騰騰的麵，補充精神與體力，第二天又有滿滿的元氣出去打拚！

詹秀齡出場時，有別於蘇貞昌強有力的「衝、衝、衝」風格，展現溫柔慈愛的阿嬤特質，隨手抱起小朋友、分送氣球，親切的態度就像照顧自己的孫兒，

詹秀齡透露，選舉期間因為行程忙碌，蘇貞昌多利用行程空檔吃漢堡解決三餐，還好只是非常時期，因為他體力蠻好的。

蘇巧慧補充說，父親跑選舉沒在吃特別的補品，最大的秘訣就是，隨時可以睡得著，然後短短地睡就可以補充無限的活力，規律的作息是他維持體力最好的方法。

詹秀齡說，看到蘇貞昌每天這麼辛苦，她會很心疼，像前幾天晚上在坪林山區搭吉普車掃街，早上在菜市場拜票下大雨，整身都淋濕了，都覺得不捨，所以做太太的只要有時間都會當他的分身，幫忙拉票，詹秀齡笑說，選舉選這麼多次，當他的分身非常習慣。

詹秀齡說，他在外頭也感受到選民的熱情，有人送菜頭、有人送蒜、送鳳梨，去一趟菜市場都不用買菜了，因為什麼都拿到了，非常謝謝，蘇貞昌和團隊會努力，把握每一分鐘，衝刺到最後。