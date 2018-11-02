唯一支持小隻馬候選人 PTT小商人：4日競總成立送鑰匙圈

2018-11-02 21:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕多次在BBS站批踢踢實業坊爆料的「小商人」Gtokevin，今天晚上在臉書貼文說，支持服務第一、人品優質、小隻馬、娃娃臉的嘉義縣議員第一選區候選人林緗亭，11月4日早上林緗亭成立競選總部時，到現場打卡民眾可獲得全球首發的「小商人鑰匙圈」，文章貼文引發許多網友熱烈回應「可惡，想要！」。

小商人今天晚上在臉書貼文「號外！抓到啦！抓到小商人啦！林緗亭總部成立大會捕捉的到小商人啦！」指嘉義縣第一選區的縣議員候選人林緗亭總部2018年11月4號早上9:30在水上成立大會，「她們有送我的造型的鑰匙圈」，在此幫服務第一、人品優質、小隻馬、娃娃臉的議員工商宣傳一下，選人不選黨，請多多支持小隻馬進入議會。

林緗亭今晚受訪時說，她晚上去拜票，服務處通知有人送一包鑰匙圈來，她以為是贊助物資，看了小商人的臉書文章才恍然大悟；她說，自己完全不認識小商人，也不知道小商人的身分，對於小商人竟送限定版鑰匙圈，感想是「受寵若驚」，但是這代表被他高度檢視後，「我是清流的候選人，只能努力拚勝選報答他了。」

林緗亭說，小商人送來的鑰匙圈有100個，競選總部成立大會時來相挺的鄉親用臉書打卡就送一個，送完為止。