沙鹿萬人造勢晚會 盧秀燕高喊台中富市3

國民黨台中市長候選人盧秀燕（中），呼籲大家支持。（記者張軒哲攝）

2018-11-02 21:26

〔記者張軒哲／台中報導〕由盧秀燕競選總部總幹事顏寬恒發起的農漁業代表挺秀燕造勢晚會，今日在沙鹿區舉行，現場聚集近萬名農漁民和海線民眾高喊「盧秀燕凍蒜！」海線藍營人士齊聚，新北市長朱立倫站台力挺，盼國民黨大團結，讓台中市再現藍天。盧秀燕激動表示，不管是空污還是經濟，她知道過去4年大家過得並不好，這次選舉，台中人要用選票表達對執政者的不滿。

立委江啟臣指出，過去3年多大家的農產品没有賣得更多、薪水没有增漲，但是地價稅、房屋稅卻調漲了，空污也變嚴重了，台中市民想要有更好的生活，只有用大家手上的選票才能改變未來！前立委楊瓊瓔說，林佳龍市府向市民多徵收這麼多稅金，每年近2000億元的預算，市府負債多了800億元，建設卻都没看到，這種市長就要換！她從高鐵搭計程車回家，司機都告訴她，這次要投給盧秀燕，因為大家都要顧肚子，只想拚經濟。

立委顏寬恆與台南市議員謝龍介陸續上台助講，顏寬恆說，中火發電北送，產生的廢氣卻由台中市民承受，這是蔡英文政府能源政策錯誤，大家賺不到錢，林佳龍卻又取消老人健保補助、公托公幼也不夠，年輕夫妻生活負擔重，盧秀燕當選就要推出公托倍增計劃。

盧秀燕與朱立倫在現場支持者簇擁上台，盧秀燕表示，這次選舉缺乏資源，支持者也受到強大的壓力，林佳龍說市府没有財政可以補助老人健保，但新北市、台北市、高雄市都做得到，只有林佳龍做不到，林佳龍不做就讓盧秀燕來做，她不但要幫農民賺錢，還要幫大家顧健康，她當選後將補助50歲以上的農漁民每2年1次做健康檢查，為了台中市的經濟發展，提出「台中富市3」，以「前店」、「後廠」、「自由港」為台中拚經濟、拚出未來。

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