李進勇團隊質疑張麗善家族事業 張反擊︰是否先檢討總統？

雲林縣長李進勇競選團隊質疑張麗善家族事業龐大複雜，在台北上場，又跨足中國。（記者詹士弘攝）

2018-11-02 12:50

〔記者詹士弘／雲林報導〕李進勇競選團隊今天「開砲」了，質疑對手張麗善陣營家族事業複雜龐大，嘴講雲林又窮又髒，自己卻投資台北、設廠中國，要求張麗善說清楚自家的事業版圖；張麗善競選總部發言人周伯吟反批民進黨用抹黑方式打選戰，並指總統蔡英文家族事業這麼大都可以當總統，要不要先檢討黨主席兼總統。

雲林縣長李進勇競選總部發言人張凱傑今天指出，張麗善家族事業錯綜複雜，投資台北跨足中國，其中有5家公司登記在同一個住址，資本額就有13億4000萬元，轉投資相關係企業至少16家，公司資本總額合計數十億，這些公司的董監事、董事長，都是張麗善的秘書、特助及重要關係人。

張凱傑指出，張家子女及秘書的年紀輕輕，鉅額投資款從何而來？張麗善應交代清楚。另張麗善口中所謂雲林「又窮又髒」，年輕人沒有機會，但其關係人這麼年輕，卻擁有龐大事業體，是不是要當張家的特助、身邊人才有發達機會。

張凱傑表示並以國味堂生技公司為例，現任董監事為成俊毅持有股份0股，但在2018年8月21日前，國味堂的董事長是由張麗善的姪子張鎔麒擔任，擁有公司100萬股票，為什麼一到選舉，就改派一個出資額0股的人頭當董事長。

張麗善競選總部發言人周伯吟則表示，合法投資、合法理財有何不可？李進勇陣營列舉的公司，有任何非法之處嗎？李陣營此舉無疑是煽動社會仇商、反商的情緒，且總統蔡英文家族事業這麼大都可以當總統，民進黨要不要先檢討黨主席兼總統。

周伯吟表示，抹黑的選舉方式拉低選戰的格調，根本就是在汙辱雲林選民的智商，身為一個執政4年的縣長，沒有任何建樹，對雲林未來沒規畫，只好奧步頻出，不斷抹黑醜化對手，他嚴厲譴責這樣的歪風，希望民進黨不要再繼續沉淪。