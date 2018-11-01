韓國瑜不准政治抗議又改口 蘇貞昌諷「超越憲法的男人」

韓國瑜說當選高雄市長，不准政治抗議，韓的說法昨天又改口，民進黨新北市長蘇貞昌諷韓是超越憲法的男人。（記者俞肇福攝）

2018-11-01 12:05

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜前天接受媒體專訪時表示，若他當選市長，未來任何政治抗議、意識形態請願「統統不准」，被外界砲轟後，昨天又改口。民進黨新北市長候選人蘇貞昌抨擊，台灣人民用幾代人的努力，終於打破威權、衝破解嚴，終於有基本人權，也是憲法保障的人民的基本權利，並諷刺韓國瑜是「超越憲法的男人」。

韓國瑜前天接受媒體專訪時表示，若他當選市長，未來任何政治抗議、意識形態請願「統統不准」，受到批評，昨天韓國瑜又改口，指他的意思是「希望經濟一百分、政治零分」，他只是希望，不會禁止，不可能明文規定，只能道德勸說，「市長再怎麼厲害，也不能超越『憲法』。」

蘇貞昌今天表示，這個真的很讓他驚訝，台灣人民用幾代人的努力，終於打破威權、衝破解嚴，台灣人民終於有基本人權，也是憲法保障的人民的基本權利，集會遊行，甚至是各種基本自由。

「過去我爭取、現在我維護。」蘇貞昌說，這種普世價值過去他非常地來努力，跟很多台灣人民一起爭取到了，現在他很希望能夠將來有機會當市長，一定維護這個價值，那這個大家看到韓國瑜講的話，有媒體說他是「超越憲法的男人、市長」他覺得也滿貼切的。