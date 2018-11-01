陳其邁下戰帖 邀韓國瑜趕快來辯論 還洩漏問題…

陳其邁呼籲韓國瑜多辯論幾場，還洩漏辯論題目。（資料照，記者葛祐豪攝）

2018-11-01 09:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今天早上參加蔻蔻早餐，呼籲韓國瑜趕快來辯論，多辯幾場，愈快愈好，他並透露辯論時會問韓國瑜那些題目？包括韓國瑜對摩鐵摩天輪、集會遊行法、高雄市人口如何在10年內增加到5百萬人的看法。

九合一選舉剩下23天，周玉蔻十分關心高雄市長選情，今早邀請陳其邁上節目，一開始就問他說，目前高雄選舉狀況如何？是從遙遙領先打到55波嗎？

陳其邁說，選舉愈來愈熱，雙方支持者都動員起來，但熱度增加對自己比較有利，因為一開始藍營的熱度較高，現在綠營熱度也提高，投票率也會提高，對綠營會比較有利。

周玉蔻問說，最後階段如何保住高雄？陳其邁說，他在民進黨初選後，開始進行整合，包括地方後援會、菜市場、漁會等持續進行，一直沒停過。

陳其邁表示，韓國瑜剛來的時候，講話有點讓人摸不著邊際，例如愛河摩天輪、旗津設賭場，太平島挖石油更有點無俚頭，只是茶餘飯後討論。

陳其邁認為，韓國瑜的網路聲量上來，主因是藍營line群組轉傳熱度高，是系統性、集團性操作，網路上抹黑也愈來愈多，他面對假消息的壓力愈來愈大

周玉蔻問說，何時發現韓國瑜的氣勢打起來？陳其邁表示，7月發現韓國瑜的網軍流量、散播內容愈來愈高，特別有幾家媒體，但能否轉換轉票，實際選舉有待觀察。

陳其邁說，高雄有家藍色狂想PUB老闆支持他，就被網軍瘋狂攻擊，造成寒蟬效應與支持者不表態，網軍並持續在不同媒體留言，這是系統性網軍在操作。

周玉蔻問說，1星期前，韓國瑜操盤手跟她說，目前已經領先，高雄會贏，高雄如果輸，你會變成民進黨罪人嗎？

陳其邁強調，他對勝選有信心，高雄城鄉差距非常大，高雄縣很多地方，他都跑過，民眾深刻，他對掌握地方選情非常有信心，但他也認為民進黨執政過程有包袱、有些地方要檢討，用謙卑態度面對問題。

周玉蔻問說，高雄這場選舉是藍綠對決嗎？陳其邁回答說「是」，國民黨網軍、支持者大量集結高雄，但也會造成綠營支持者緊張，有危機意義，主動拉票。

周玉蔻問說，韓國瑜說當選後，10年內要讓高雄市人口增加到500萬人？

陳其邁說，高雄市目前人口270幾萬人，等於1年要增加20幾萬人，10內增加80％，這已經破世界紀錄，台灣是已開發國家，人口成長已經穩定，「你相信他講的話？怎麼增加？」凸顯他對政策不瞭解，外行話隨便講講 沒有做好準備。

周玉蔻最後問說，兩人何時辯論？陳其邁表示，年代、三立都在邀請，應該很快，他歡迎韓國瑜趕快來辯論，多辯幾場，愈快愈好。

陳其邁說，辯論會上，他會詢問韓國瑜對摩鐵摩天輪、集會遊行法、高雄市人口如何在10增加到5百萬人的看法，這些他都很好奇。