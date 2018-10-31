柯文哲聲援婦聯會 本土社團怒嗆：「柯萊爾」退選！

2018-10-31 18:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北市長柯文哲日前和婦聯會主委雷倩對談時說，「現在運作好好的，管它過去在幹嘛」，引發軒然大波，雖於他在臉書道歉，仍引發輿論熱議。多個本土社團今天召開記者會，台灣社社長張葉森說，4年前為了改變台灣、台北，有個「柯素人」給大家希望，但是4年來，柯素人變成「柯萊爾」（liar，騙子之意），他的所作所為，是利用民主做反民主，重回威權，柯文哲應該退選！

柯文哲27日到北投參加眷村文化座談會，他與婦聯會主委雷倩談轉型正義，脫口說出「現在運作好好的，管它過去在幹嘛」，被認為是在聲援婦聯會。柯文哲29日在臉書道歉，坦承轉型正義工程比他想像複雜，他相信和平對話是解決紛爭的開端。

張葉森說，前幾天柯文哲在眷村文化座談會，竟敢嗆聲轉型正義，還聲援婦聯會，引起社會譁然，後來他感到失言，但也沒真誠的道歉。

張葉森舉例，柯文哲不顧中國威脅打壓，跑去上海談「兩岸一家親」，甚至忘記台灣主權，前陣子又說台灣是美國總統川普架上的商品。還讓中國的五星旗在台北飛揚。

公投盟總召蔡丁貴說，柯文哲各種言論作法，都不夠格當台灣首都的市長，如果讓柯文哲繼續當首都市長，將為台北市與台灣帶來悲慘的命運。

蔡丁貴認為，柯文哲是一個投機取巧的liar，表面上看起來聰明，但其實只是變成黨國體制的新代言人，因為中國共產黨已經找不到國民黨內有可以用的人。

北社社長李川信說，4年來，柯文哲的言論都反映了他反人權、反民主、反自由的立場，這些話符合中國統治當局的需求，透過台灣內部民主摧毀台灣民主價值。呼籲台北市民，要看清楚這種反民主的逆流，對台灣帶來傷害。期待過去有本土價值的人，應該要看清柯文哲真面目。

台聯前立委賴振昌說，轉型正義，是為了要追求社會真正的和解，真相、究責、和解，缺一不可。台灣社會強調轉型正義，就是想要按部就班，徹底落實三要件，這個社會才不會充滿怨氣。