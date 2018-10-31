賴香伶驚傳北市府辦公室遇襲 頭部流血送醫...

賴香伶今天下午驚傳遭攻擊，頭部流血送醫救治。（記者鍾泓良攝）

2018-10-31 17:24

首次上稿 16:31

更新時間 17:24

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市勞動局長賴香伶今天下午驚傳遭攻擊，頭部流血送醫救治；勞動局證實確實發生狀況，為有人拿重物闖進局長室打局長，局長已在醫務室初步治療，並已送醫急救。市府則表示，信義分局正在市府大樓調查中，嫌犯尚未抓到。

勞動局表示，本日下午3時52分李姓民眾逕自進入勞動局局長室，手持鋼條攻擊賴香伶，賴正在核閱公文，當場額頭受傷桌上血跡斑斑，隨即由勞動局駕駛將賴局長送醫，目前在醫院就醫中。

勞動局強烈譴責暴力，由於賴局長仍就醫中，傷勢及後續復原狀況仍不明朗，更完整的訊息，勞動局將於明日上午再向外界報告。市府發言人劉奕霆也說，目前正前往醫院了解狀況，同時也嚴厲譴責暴力行為，稍晚將對外一併說明。

施暴李姓男子疑為台北捷運公司委外清潔廠商，過去曾移議員召開記者會，主張應該要全面勞檢北捷委外廠商，不滿勞動局包庇，曾在台北市政府罵人遭依起訴，也曾在市長室、政風處找人爭論。

李姓男子攻擊賴香伶後，也在臉書貼文，「我拿鋼筋打了賴香伶臉！後天11：00我到復興北路召開記者會公告柯市府包庇北捷公司貪污弊案！」

李姓男子今年1月31日在賴香伶臉書上留言「殺柯文哲、殺法官，殺公務員」，李辯稱，沒有要殺的意思，只是表達受迫害時的怨恨的心情，但開庭時揚言，若獲判有罪將會去揍政府官員，法官認為，李毫無反省之意，8月3日依恐嚇公眾罪，判處有期徒刑2月，得易科6萬元，可上訴。

賴香伶過去是社運人士，參與勞工運動多年，曾任「人民火大聯盟」秘書長，台北市長柯文哲上任後遴選擔任勞動局長，上任後強調重視勞動權益，加強對產業勞檢，還被網友封為「市府第一局長」，還有網友開玩笑說「北市府是全台唯一勞動局」。

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