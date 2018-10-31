竹東少女性侵焚屍案發回更審 立委：民眾最討厭的恐龍判決

2018-10-31 12:39

〔記者謝君臨／台北報導〕新竹縣竹東鎮國二少女遭霸凌性侵後焚屍案，高院更一審判主嫌林春雄死刑，但最高法院認為原判決理由矛盾，昨撤銷原判決發回高院更審；對此，國民黨立委吳志揚今於立法院質詢司法院秘書長呂太郎時，提到法律上發回來又發回去，這是民眾最討厭、最恨的所謂恐龍法官、判決；呂則回稱，最高法院是根據證據跟當事人陳述做判斷，制度上會盡量避免案件如此來回。

立委吳志揚表示，最高法院昨針對竹東少女遭輪暴、焚屍案，把更一審判死的案件又發回，當時案件令全國震驚，主嫌惡行令人髮指，連去修復遺體的修復師，都說這是他這輩子看過最慘的慘狀，但如此茲事體大的事情卻一再發生，喚不回人民對司法的信心。

吳志揚指出，針對發回的理由，他覺得有兩點很奇怪，其一，原判決未敘明主嫌林嫌等人未將邱女送醫，是否和邱女死亡間有因果關係；吳質疑，為何要講因果關係，沒有社會通念嗎？

再者，原審認為林等人是基於傷害犯意，導致邱女傷重倒地，沒將邱女立即送醫，就認定有殺人之不確定故意，過於決斷；吳說：「我已經要殺她了，還會把她送醫嗎？不就證明我下重手，可預見對方死亡結果，怎麼會顛倒認定」。

吳志揚強調，法律上發回來又發回去，這樣的判決就是民眾最討厭、最恨的，所謂的恐龍法官、恐龍判決。

對此，司法院秘書長呂太郎回稱，是否涉及殺人，是一件很嚴肅、很嚴重的事情，當然要非常仔細，此案一審未判殺人，至更一審才判，可見中間仍有疑點須釐清，最高法院是根據證據跟當事人陳述做判斷；制度上會盡量避免案件如此來回。