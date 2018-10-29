柯P才說要努力叫要她少寫一點 佩琪晚間又發文.....

2018-10-29 22:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲夫人陳佩琪昨在臉書發文質疑台北市觀傳局標案，引發「夫人干政」議論。陳佩琪今晚間再度發文嗆聲，若能找到她以任何形式影響觀傳局標案，或是發現她和觀傳局有任何互動，將立刻對電視台撤告， 也永遠不再出版自己所寫的書。

面對外界質疑，市長柯文哲今受訪稱「回去會叫她（陳佩琪）少寫一點」，但因柯過去已不止一次表示會跟妻子溝通，卻顯然無效，對於這次要怎麼讓另一半配合，柯文哲僅說「總要努力啊！」言猶在耳，陳佩琪晚間又更新臉書了。

陳佩琪在貼文中表示，昨天PO的那段對話，是我從自己存檔在電腦裡的書稿「複製」、「貼上」的。

「昨天，陽光灑滿窗外的午後， 我正努力的copy法院要的文件….夫妻之間的對話，自己的確不該白目地把它PO出去。」

話鋒一轉，陳佩琪表示，「在這裡呼籲，若有人找到我曾打電話，或利用任何形式，或透過任何人去影響、關說觀傳局長或觀傳局的任一同仁的任何標案，或媒體記者有發現我曾私下和觀傳局長或其同仁見面或講過任何一句話， 那我聲明我立刻對電視台撤告，也永遠不再出版自己所寫的書。」

她最後並附註談及，今年水岸音樂祭，因為有議員反映，說市民不想看到市長夫人， 我就決定不再出席公務活動，那天中午陳局長有跟我通過一通電話，問我原委，我只簡單和她說30秒的理由，她說了解了，我們就掛斷電話了！