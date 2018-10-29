反擊假民調 綠營公布最新民調黃偉哲31.7％、高思博15.5％

2018-10-29 17:45

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市黨部表示，為了防止假新聞與假民調企圖影響選情，今天（29日）再度公布最新民調，民進黨籍候選人黃偉哲以31.7%的支持度居於領先，國民黨籍的高思博以15.5%居於第二，無黨籍林義豐以12.9%位居第三、許忠信3.2%、蘇煥智3%、陳永和1.2%。

民進黨南市黨部主委黃先柱表示，為了防止假新聞與假民調企圖影響選情，市黨部以公開透明的方式，定期公布民調結果，而且將問卷題目及詳細數據對外公開，以昭公信，希望所有公布民調的單位，都能夠比照民進黨公開問卷題目與詳細數據。

黃先柱表示，近日接到多位民眾反應，接到以某媒體為名的電話民調訪問，先質疑黃偉哲的政治操守，再詢問民眾的支持對象，誘導的手法十分粗糙。市黨部要求民眾提供來電號碼，顯示為「02-66303610」。

黃先柱說，某些政黨或單位，企圖透過操作假民調來達成政治目的，非常不可取，也無助於改變選情，而民進黨所做的民調，均會公布訪問題型、調查時間與調查報告，一切光明磊落，經得起社會檢驗。

黃先柱呼籲民眾要慎防誘導式的民調題型，若接到可疑的民調電話，歡迎隨時與民進黨市黨部聯絡。這次調查由民進黨台南市黨部委託循證民調有限公司，在2018年10月25日至26日，以電話資料庫系統隨機抽樣，訪問年滿20歲以上的台南市民眾，完成有效問卷數1124份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.92%。