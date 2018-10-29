喊完「凍蒜」全身痠痛 醫師：活動前要暖身

2018-10-29 13:17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕年底九合一選舉將屆，越接近選舉日，各地的造勢活動也越來越多，在激烈的活動後，不少民眾高喊「凍蒜！凍蒜！」後，開始出現全身痠痛的狀況，甚至影響日常生活。苗栗市福苗診所指出，最近因「選舉痠痛症」求診者，每天約5、6人，年紀約4、50歲，復健科醫師陳竑曄提醒民眾，在參加造勢活動之前，可以做一些牽拉運動暖身，來減少痠痛發生。

陳竑曄表示，隨著11月的選舉活動逐漸白熱化，門診開始出現許多「選舉痠痛症」的病人，無論是熱衷選舉的民眾或是超級助選員，都因參加造勢活動搖旗吶喊、或是沿街彎腰拜票，造成肩頸不適、下肢痠軟、足底疼痛等狀況。陳竑曄提供以下簡單的牽拉運動。

一、肩頸伸展運動：

1.坐姿，一手抓底座，另一手將頭往斜前方伸展，維持10秒，左右各一次，做5回。（如圖一）

2.站姿，一手抓另一手向後伸展，再將頭往斜前方伸展，維持10秒，左右各一次，做5回。（如圖二）

二、腰椎旋轉肌伸展運動：

1.坐姿，坐地腳交叉，手往反方向壓，維持10秒，左右各一次，做5回。（如圖三）

2.躺地，上半身兩肩貼地，臀部與大腿往一側跨過，維持10秒，左右各一次，做5回。（如圖四）

三、下肢伸展運動：

1.大腿前側伸展：站姿，右手扶牆，左手將左腳向臀部方向拉，維持10秒，左右各一次，做5回。（如圖五）

2.大腿後側伸展：雙手扶牆，兩腳成弓箭步，臀部向前推使後側的膝關節伸直且腳跟不離地，維持10秒，左右各一次，做5回。（如圖六）