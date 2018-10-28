被傳撒5億選台東縣長 饒慶鈴批民進黨：做賊喊捉賊

2018-10-28 12:52

［記者黃明堂／台東報導］坊間傳出國民黨台東縣長候選人饒慶鈴要花5億選台東縣長，饒慶鈴今天親上火線批判民進黨「不抺黑就不會選舉」、「做賊喊捉賊」。

慶祝榮民節，台東榮東自強協會今天在寶桑國小舉辦慶祝活動，並為國民黨黃復興黨部所提名的各級候選人造勢，現場逾千人舉國旗、旗海飛揚，唱國歌並向蔣介石遺像行禮。

黃復興黨部主委金恩慶致詞批判民進黨倒行逆施，全台已經都在反民進黨了，他還帶頭高呼：「打倒萬惡民進黨」！隨後授旗給饒慶鈴，賦予贏得選戰，維繫五星縣政的任務。

台東縣長藍綠之爭進入白熱化，坊間傳出饒家花費5億要贏得這場選舉，饒慶鈴對此展開反批。她說，「5億的數字那裡來？目前是國民黨史上最辛苦的時候，台東縣黨部主委吳秀華連黨工薪水都付不出來；現在最有錢、擁有最多資源的正是民進黨，會買票的也是民進黨，做賊喊捉賊，大家千萬不要被騙」！

饒慶鈴也說，「民進黨打打饒，但覺得饒慶鈴沒什麼好打，就把我的爸爸（饒穎奇）、快90歲的老人家拖出來打，拿30年前的事來打」。饒慶鈴說，在她參選的第一年，爸爸就退休了，退了15年了，從沒過問縣議會任何一件工程。

饒慶鈴說：「有人選那麼多次台東縣長都沒選上，有人覺得好可憐，但未來4年的縣長是要帶領台東縣政府打拚，非聽中央的意思，如果同情，未來4年日子不好過，被蔡英文騙了兩年，還要被她的學生騙」。

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