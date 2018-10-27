時力候選人吳崢公開表態不挺柯 批柯文哲「操弄民粹」

2018-10-27 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量台北市松山、信義區議員候選人吳崢，今日在臉書發表長文，公開表示「今年的台北市長選舉，我決定不支持柯文哲市長」，並解釋他不投柯文哲的原因，對政治人物的檢驗，如果只剩下「對個人人格的喜惡」、「盲目的信任」，「那等於給他1張空白支票」，相當地危險。

吳崢認為，柯文哲身為在全國享有最多媒體曝光度的政治人物，在運用影響力強化自己政治勢力的同時，也犧牲了許多珍貴的價值。柯文哲常使用「粗鄙」、「直白得近乎粗魯」的語言，與「快速又廉價」的方法，不斷區分敵我、挑起衝突，例如身穿「選個正常人」T恤、將友柯與否劃分為文明與不文明的發言等等。

吳崢批評柯文哲沒有一位首都市長應有的格局，假如柯文哲繼續擔任台北市長，「台北會因此繼續充斥著這些粗鄙低俗的政治語言，繼續操弄民粹，讓社會繼續撕裂對立」，吳崢更形容，這「違反了民主原則」，且將是台灣民主的危機。

另外，吳崢還舉出柯文哲4年前與現今的種種反差。4年前在非核家園議題上，柯文哲呼籲所有候選人都應明確講出「你自己的意見到底是什麼」，現在對於公投，卻說「人民有不表態的權利」；4年前柯文哲相當強調國家、執政者必須守法，但現在的柯文哲對於不合己意的議題，像是北農總經理是否要備詢、公園能否辦競選活動等等，就說要修法。

而時代力量其餘的台北市議員候選人，也在今晚陸續於臉書專頁上發表自己對柯文哲的看法。