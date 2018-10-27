鄭朝方總部成立 小英站台宣示：「大新竹共好」啟航

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方（右二）今天下午舉辦競選總部成立大會，蔡英文總統（右三）拉起他和新竹市長林智堅（右四）的手宣示「大新竹共好」啟航。（記者蔡孟尚攝）

2018-10-27 17:42

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天下午舉辦競選總部成立大會，同黨籍新竹市長林智堅也來參加，蔡英文總統為鄭朝方站台時牽起兩人的手，宣示「大新竹共好」啟航。

鄭朝方陣營說，今天下午3點在竹北市舉辦的這場造勢活動，吸引了上萬人參加，會場氣氛十分熱鬧，尤其是蔡英文總統進場時，「總統好！」「總統加油！」吶喊聲不斷，支持者的熱情更加沸騰。

蔡英文說，她交付鄭朝方3項任務，第一點是做中央與地方最好的橋梁，第二點是打造竹縣好生活，第三點也是最重要的一點，就是推動「大新竹共好」區域聯合治理，讓大新竹從交通、環境、教育層面，能共創榮景，同步發展與升級。

鄭朝方也向在場新竹縣鄉親保證：「新竹縣不能比新竹市差，新竹縣市要互相砥礪，還要互補。」他要讓大新竹的鄉親，生活在一個不斷改進、不斷升級的生活環境裡，讓大新竹就會真正共好！

鄭朝方也說，新竹縣市在同一個區域治理平台團隊裡，他與林智堅有最快速的效率，不需浪費溝通成本，兩人一通電話就能把新竹縣市大大小小問題處理好。