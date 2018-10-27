張麗善成立蔬果同業後援會 要設置雲林專屬農改場

2018-10-27 16:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨雲林縣長候選人張麗善今天於西螺成立蔬果同業後援會，她並提出雲林未來的農業規劃藍圖，強調要替雲林設立專屬的農改場，增加農民實際收益。

張麗善蔬果同業後援會由胡英傑擔任主任委員，廖書暘擔任顧問團總團長，林棋華擔任執行總幹事。

張麗善表示，從今年農曆年以來農產品接二連三價格崩盤，所有農產品幾乎無一倖免，上次她邀請行政院長張善政到雲林，就有農會總幹事向張善政抱怨，自從民進黨執政之後，農會的存款再也沒有增加了。張麗善強調，「民以食為天」，農民只求溫飽，但如此卑微的需求，民進黨政府都無法做到，有什麼資格再說自己「關心農民」？

張麗善還細數過去農委會主委林聰賢曾說過的「幹話」，包括被問到如何防範冬天禽流感的威脅時，林聰賢要農民「冬天不要養禽」；到雲林訪視養殖漁業，被問到魚的價格不好怎麼辦時，林聰賢也要漁民「不要養魚」；後來鳳梨農拜託林聰賢協助把鳳梨外銷出去，林聰賢竟要農民「自己先找外銷訂單」。

張麗善強調，雲林已經給了民進黨14年的機會，不欠民進黨什麼。

張麗善強調，如果當選要替雲林設立專屬的農改場，增加農民實際收益，讓農業創新技術符合在地需求，增加農民收益；為解決雲林農業長期產銷失衡的問題，主張農業冷鏈物流園區雲林非設不可，並建立雲林農產品牌，輔導農業工作者取得GLOBAL G.A.P.與FSSC22000等國際認證，為農民爭取更大的收益。她也提到，未來當上縣長，保證水井絕對永不收費。