保證改建高雄果菜市場 陳其邁：讓攤商生意更好做

陳其邁闡述對於果菜市場改建的想法。（記者王榮祥攝）

2018-10-25 16:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今天拜訪高雄市果菜批發市場，他說，果菜批發市場從他小時候就有、歷史悠久，也有許多需改進地方；他保證，上任後會全力解決停車、租金及改建市場這三大問題，讓攤商好做生意，更要讓市場發揮最大效益。

陳其邁說，關於停車問題會參考小港台糖物流園區，在新改建果菜市場每層設立停車位，讓攤位鄰近車位、方便下貨，同時解決果菜市場停車問題，讓大家更好停車。

陳其邁也向在場的幹部保證，當選市長後絕對不會調漲租金，不會增加攤商負擔。

他進一步指出，未來進行市場改建，會在市場附近找一塊地，先請所有攤商到那塊地做生意，等一年後市場改建完成，再請攤商回到新市場。

陳其邁強調，未來改建後的市場會更清潔乾淨且有更多功能，除了批發商也有零售商，讓更多市民方便採買；他也請在場的幹部及攤商不必煩惱預算，他會跟市府團隊溝通協調，全力解決。

今天座談會出席者包括李登文前理事長、高雄市果菜分類職業工會前理事長陳錦宏、高雄市蔬菜公會前理事長吳迺倉、高雄市果菜公司總經理李榮宗、高雄市高雄地區農會理事長李清讚、高雄市青果公會理事長李界旺、高雄市蔬菜公會理事長楊秀蘭、高雄市果菜分類職業工會理事長楊祐魁等人。