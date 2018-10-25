原高縣黑派議員倒戈 陳其邁：尊重不同想法 絕不撕裂高雄

對於幾位前民進黨員表態挺韓國瑜，陳其邁強調尊重不同想法，但更重視高雄的團結（記者王榮祥攝）

2018-10-25 16:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨美濃客家大老羅兆洪與前高雄縣議員陳振福，今天現身國民黨高雄市黨部，宣布支持韓國瑜；陳其邁對此指出，他絕對尊重有些朋友的不同想法，自己其實也有不少國民黨朋友相挺，但做為市長候選人，相較於選舉過程中的聲勢，他更重視高雄的團結，絕不會用這種撕裂方式來競選。

已有29年民進黨員黨齡的羅兆洪說，韓國瑜肯做事，多次到美濃關心當地居民問題，對農民非常照顧，他認為韓國瑜是值得尊敬的人，說到做到，所以公開相挺。

羅兆洪呼籲鄉親，大家應該選賢與能，不要分黨派，不要分藍綠，要支持會做事的人，現在很多綠營的人想支持韓國瑜但不敢站出來，但為了下一代、為高雄經濟，綠營的人也應像他一樣站出來，1人拉10票，讓韓國瑜當選。

陳振福則秀出創黨黨員證指出，他參與民進黨創黨，但兩年後因民進黨內派系糾葛，決定離開民進黨，之後選舉一直幫忙高縣黑派；他痛批民進黨特定派系常用抹黑方式打選戰，呼籲高雄選民聽到抹黑言論時，要注意、不要相信。

陳其邁則說，韓國瑜陣營近日一直要求民進黨支持者表態，但高雄人的特質是重視情義和厚道，儘管對手一直用這種公審、公開表態宣示忠誠方式，來增加國民黨聲勢，但他做為在地高雄子弟，更重視高雄市民的團結和未來攜手發展，絕對不會用這種撕裂方式來競選。

陳其邁表示，民進黨從黨外時期開始，就凝聚許多對民主、自由有期許，希望結束國民黨統治的朋友們的努力，如今有些朋友有不同的想法，他絕對尊重。