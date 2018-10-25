斗六平交道立體化 再成雲縣選戰焦點

斗六市現有7處平面平交道阻礙交通與市區發展，地方爭取立體化。（記者林國賢攝）

2018-10-25 15:06

〔記者林國賢／雲林報導〕斗六市區平交道立體化再成選戰焦點，國民黨縣長候選人張麗善今邀內政部等單位實勘鎮北平交道，要求中央在前瞻計畫編列工程經費；雲林縣政府表示，平交道立體化可行性評估已經完成期初報告，進度超前。

斗六市區現有7座平面鐵路平交道，形成市區交通瓶頸，也阻礙區域發展，地方爭取立體化已逾20年；前交通部長賀陳旦去年4月視察斗六鎮北路平交道後，核撥900萬元經費給雲林縣府進行可行性評估。

今天上午張麗善邀請內政部營建署、交通部路政司等官員到鎮北路平交道實勘，她強調，平交道立體化已討論很久，她要求中央一定要將這項工程納入前瞻計畫，而非只是給個幾百萬元進行可行性評估，雲林人不是二等公民，雲林人需要安全的交通環境，與市區發展願景。

雲林縣政府新聞處長張凱傑指出，斗六市區平面道路與鐵路7個交會處、影響交通順暢也阻礙都市發展，縣府積極向中央爭取斗六市區鐵路立體化改善工程，概估斗六市鐵路立體化路線從育英北街到味全斗六廠，全長約5公里，縣府會秉持高度標準來全力完成改善工程，促進交通順暢與地方繁榮。

交通部路政司專門委員蔡書彬表示，斗六市區平交道立體化必須先完成可性行評估，縣府與交通部審議通過，再進行環評等相關工作，據他了解，雲林縣政府最慢明年年中就會完成評估，進入下一個階段討論。