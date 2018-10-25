清除威權象徵 促轉會鎖定兩蔣銅像、國幣改版

全國最大棟「中正樓」位於台北榮民總醫院，為退輔會所管轄。（記者陳鈺馥攝）

2018-10-25 12:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德日前在立法院總質詢被問及，蔣介石銅像或肖像是否為威權象徵時表示，「這部分讓促轉會認定」；據了解，行政院促轉會已將兩蔣銅像視為威權象徵，現正清查全台數量，新台幣未來改版時，也會清除紙鈔上威權象徵。

促轉會委員透露，促轉會正展開歷次國幣改版研究，將待規劃完畢後，留存在紙鈔、硬幣上蔣介石威權遺緒，會正式改版更新，改版尚待研究出爐後進行，目前尚無時間表。

委員指出，促轉會會收集現代民主國家紙鈔上呈現的圖案意象，例如有些國家紙鈔圖案為知名作家、國家重要人物、共同文化意象或特有種動植物，提供改版參考。

「促轉會所提改版，會符合威權遺緒去除！」委員談及，國幣改版前須先有研究資料及配套措施，將是清除威權遺緒，與具有共同想像的台灣意象的設計。

此外，對於中正紀念堂轉型及清除威權象徵，促轉會將在今年底提出轉型方案，促轉會日前發文給各機關部會及地方政府，要求清查轄下兩蔣紀念物、兩蔣銅像、中正路名、中正校名，教育部等單位均已回報促轉會，威權象徵破上千件。

據調查，全國最大棟「中正樓」位於台北榮民總醫院，國防部各大軍營設有中正堂，台中市大甲區還有蔣公路，以中正為校名的教育機關，從國小至大學皆有，高雄鳳山更有中正國防幹部預備學校。

促轉會代理主委楊翠受訪表示，會先建構台灣威權象徵空間分布地圖，同仁正比對教育部提供數量，是否與地方回報的學校重複，公部門以前沒人做過類似調查，清查工程極瑣碎及複雜，需一些時間處理。

楊翠指出，關於中正紀念堂的轉型，促轉會10月底有2場專家會議要開，也會與文化部一起推動，另一方面也要和幾個縣市政府接洽，下鄉舉辦座談會討論威權象徵、家園生活空間議題，並展開社會對話，最後如何清除，尚無結論。

時代力量立委徐永明建議，清除兩蔣銅像是地方政府馬上可執行的，不必什麼都等促轉會，國幣更應去除威權象徵，例如有蔣介石圖案的200元紙鈔，流通率僅0.19%，被許多民眾拒用，央行既然會定期改版國幣，可以按期程進行更換。