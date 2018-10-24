出席商人節大會 柯文哲：雙子星大樓明年應該會開工

台北市長柯文哲24日出席台北市商業處舉辦的「第72屆商人節表揚暨慶祝大會」。（記者黃耀徵攝）

2018-10-24 18:16

［記者簡惠茹／台北報導］台北市長柯文哲今天下午到台北國軍英雄館參加商人節表揚大會，與國民黨台北市長候選人丁守中一前一後錯開、並未同台，柯文哲在台上致詞時細數任內招商成果，他也表示，雙子星大樓明年應該會開工。

柯文哲致詞時表示，商業活動是國家經濟的根本，商人對內推動經濟建設，對外開拓國際貿易，整個全球經貿商業發展商人角色重要，每年商業會都會舉辦商人節表揚大會，鼓勵優良商號和商業從業人員，今天接受表揚的都是各行各業中的佼佼者，貢獻卓著，感謝他們對台北市和台灣經濟發展的付出和貢獻。

柯文哲指出，台北市在各種評比經濟力都是第一名，總成績雖然第一名，只要有任何分項不是第一名就都要檢討改進，去年BOT成績是全國第一，有299億元，占全台灣30％，今年到7月為止，簽約金額已經到292億元，去年是第一名，今年沒有意外的話也會第一名。

柯文哲接著說，「明年的話，有個雙子星」，本來今年可以完成，當時說「基於行政倫理」，「今年是選舉年，不好說在選舉前決掉」，要求說雙子星等投完票連任再來決標，如果沒有連任也要給下一任政府處理，雙子星明年應該會開工，大概是六、七百億的開發，他也要求後車站都市計畫也要一併處理，算一算接近一千億元。

去年、今年、明年台北市招商金額都是全國第一，柯文哲表示，這是應該的，「我上任的時候外商在台北市投資總經額占52%，今年已經76%，但這不是什麼好高興，應該全台灣投資金額都要上升，比較均衡分布」，但是也表示台北市很認真在做。

柯文哲表示，他強調開放政府、全民參與、公開透明，公平基礎上去競爭，商業還是能做得很好，這也是他常告誡市府團隊的話，老百姓繳錢給政府是要政府來服務他，不是要政府來管他。

柯文哲說，所以管理團隊要變成服務團隊，他要求所有局處定期開座談會，教育局有家長協會、校長協會，每學期至少開一次，有必要可以再增加，座談會中詢問市府有什麼要改進的，10件可能無法照單全收，也許可以解決掉7件，A>1，A的n次方就無限大，國家力量在國民全體，每個地方都進步一點點，累積起來就會最厲害，從管理團隊變成服務團隊，不是只是嘴巴講，最重要是要去實踐，有時候無法一次到位，有做還是有差，努力幫助大家解決問題。

柯文哲感謝企業幫忙「養國民」，他說，企業不管有沒有賺錢都要發薪水，謝謝企業幫助政府養這麼多國民，他會秉持服務態度，幫大家解決問題，政府未必比企業更理解市場，但市政府可以建立平台，讓企業有效運作。