基進黨候選人整理語錄 批韓國瑜歧視矮化女性

2018-10-24 14:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對北、高兩名市長候選人柯文哲、韓國瑜，陸續在競選過程中對女性不友善、甚至帶有歧視意味的言論，基進黨高市議員候選人李雨蓁今嚴詞批判，質疑柯P和韓國瑜眼中，女性永遠都只是附屬存在，為了取悅、成就男性，這種毫無最基本性別平等意識的市長候選人，真的好好回家洗洗睡，別出來丟人現眼、羞辱女性。

韓國瑜陣營則表示，因普悠瑪意外釀成重大傷亡，今天仍暫停一切競選活動，對此議題暫時無法回應。

李雨蓁也整理出一連串韓國瑜競選期間羞辱女性的幹話錄，包括「台獨比梅毒可怕，（梅毒） 個人的事只會害老婆、小孩受傷」、「旅館與摩天輪結合，請高雄所有漂亮的小姐，沒結婚的，拋繡球，一分鐘就可以結婚」等誇張言論，在在物化女性成其助選配件、耍嘴皮子的玩笑。

李雨蓁認為，這些自以為幽默的幹話，從來一點都不好笑，也不是可以輕易以「失言」等說詞帶過，這些話語背後就是根深蒂固的父權沙文心態，這樣的候選人若當上市長，我們怎能夠相信他在制定政策時，會考慮到性別平等？

李雨蓁說，在高市議員候選人陳若翠造勢場上，韓國瑜被問到未來會不會打出妻女牌輔選？他的回答竟是「男人以天下為家，女人以家為天下」；更誇張的是，在10月11日高雄姊妹挺韓國瑜之友會時，面對滿場婦女支持者，韓國瑜在推銷招商引資時說：「若有人到高雄投資創造10個工作，就可獲得他的握手，100個工作機會可以抱一下，若能創造1000個工作，則可以臉頰親一下，一萬個就以身相許，晚上跟你睡覺。」

李雨蓁進一步表示，韓國瑜這一連串歧視矮化女性的發言，表現出他對女性的不尊重和輕視；儘管台灣已選出了亞洲第一位非政治世家出生的女性總統，但這類男性沙文主義的思維卻每逢選舉就充滿新聞版面，一波波羞辱女性換取選票的言論，聽在身為支持多元價值、捍衛性別平權的所有人耳裡，怎麼可以不生氣？