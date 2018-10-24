選舉賭盤下注上看350億 週刊爆：中資介入恐影響選情

隨著選戰進入白熱化階段，選舉賭盤也開始火熱，週刊報導，警方調查今年有中國資金介入賭盤，350億的金流量恐怕將會影響選情，目前警方已經展開調查。（路透資料照）

2018-10-24 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕2018年九合一選舉下月登場，最受矚目為六都直轄市選舉，隨著選戰進入白熱化階段，選舉賭盤也開始火熱，週刊報導，警方調查今年有中國資金介入賭盤，350億的金流量恐怕將會影響選情，目前警方已經展開調查。

《鏡週刊》報導，台灣人生性愛賭，從賽鴿、賽馬、各大體育賽事，甚至連政府發行的運動彩券和樂透彩券都玩，台灣彩券公司已經連續6年總銷售金額超過千億元。縱橫賭場超過20年的北部大組頭阿國說，每個組頭無論背景有多硬，想要在地方上不出事，通常需要政治力保護，許多組頭本來就是樁腳，與議員和立委稱兄道弟，當到選舉時就是組頭們回饋的好時機。

阿國表示，回饋有一套公式，「開甲候選人讓乙超過常理多票的盤，卻只收賭乙勝的下注，不收甲。」如此賭客想要贏錢，就會設法全力讓乙獲選，成為另類的買票方式，只不過發錢的是組頭，不是候選人。阿國說，此種做法無法在實力相差懸殊的候選人影響大局，但如果兩名候選人實力相當，就能夠發揮作用。

報導提到，這次台灣選舉被視為總統大選前哨戰，連中國都非常關心，上海許多企業家透過朋友投入下月選舉賭盤，中資的介入讓選舉變得更複雜，下注的總金額上看350億元，比起4年前的200億元增加75%。