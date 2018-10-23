「以核養綠」公投成案 黃士修籲「十項全能，自主選擇」

2018-10-23 19:17

〔記者李欣芳／台北報導〕中選會今天公告「以核養綠」補件連署查核結果過關，總計合於規定人數為29萬2654人，跨越成案門檻，成為今年第10個公投案，以核養綠公投領銜人黃士修今天下午召開記者會，提出「十項全能，自主選擇」，籲國人年底請一定要投下手中的那10張公投票。

由於預估任一項公投案過關約需500萬票，黃士修坦言，公投法規定只看同意票數，任一方都不可能動員超過500萬人，使敵對議題的不同意票數推翻同意票數，所以「兩好三壞」或「三好兩壞」都是徒勞無功。

他說，會領票的人，9成以上都是會投同意的人。如果能動員到超過500萬票，直接就可以選總統，這是一個happy problem。

黃士修說，今年中選會故意規劃流程，先領投九合一選舉，再領投10張公投票，並下令選務人員不主動告知是否要領公投票。老年人不清楚，可能照往年習慣投完縣市長票就走了。年輕人投票率本來就偏低，這下更沒有動機返鄉投票。「先領先投九合一選票」、「不主動告知有公投票」、「中間出了大門視同放棄」，根本是刻意打壓公投的投票率，政府到底有多害怕人民的意志？

黃士修指出，「十項全能」並非鼓勵無腦投票，每個人都完全有「自主選擇」的權利，這只是一個對抗中選會在選務上打壓的防呆機制，標準是3秒內說清楚投票行為指令。心中已有定見的人，不一定要「全領全投」，可以選擇「九死一生」或其他投法。

不過，他要強調的是，中選會為了打壓公民投票率，強迫主文必須寫成難以直覺理解的版本。請各位走出天龍國，去鄉下晃一圈，測試讀完並理解十張公投票主文的時間，再用邏輯判斷就可以得到答案了。

黃士修說，他想對18歲到20歲的年輕人說一些話，「你們不能決定家鄉的縣市首長，但可以選擇自己的未來。我要為你們，也為我自己，爭取選擇的自由」。