賴揆允成立運輸安全委員會 法案下月送立院

立法院院會，行政院長賴清德（圖右下）與閣員們，一同向普悠瑪罹難者默哀。（記者王藝菘攝）

2018-10-23 15:47

〔記者林良昇／台北報導〕台鐵普悠瑪列車發生事故，造成18人死亡，國民黨立委林為洲在立法院質詢時指出，對於本次事故行政院第一時間成立調查小組感到讚許，但未來希望成立全國性常設委員會，避免事故再度發生，行政院長賴清德則表示，擬成立獨立的運輸安全委員會，法案下個月就會送到立院審查。

賴清德強調，前事不忘，後事之師，行政院要藉這次慘痛教訓，徹底檢討改進，避免再發生，第一個做法是，普悠瑪全面體檢，未來台鐵也要體檢，如果制度面、公司管理、車輛、鐵軌等方面有問題，行政院會支持改善，第二個做法是，陸海空未來重大的交通事故，應交由獨立的運輸委員會調查，以昭公信。

林為洲詢問，如果將飛安委員會擴大成運輸安全委員會，如何因應不同交通專業？賴清徳表示，組織上和延攬的委員應該沒問題；該法案下個月就會送到立院審議。

交通部次長王國財也在回應民進黨立委邱志偉質詢時指出，目前特檢的部分先針對普悠瑪，特檢應該在6天後就能完成；王也指出，目前事故2個關鍵原因是，駕駛員在大溪站附近把列車自動防護系統（ATP）關閉，及在新馬站附近超速，其他部分則由檢調單位處理。