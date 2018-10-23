美艦兩路環台通過！2神盾艦經台海 航母走東岸

美國政府昨再度派出兩艘軍艦由南向北航經台灣海峽，同一時間，美國航空母艦「雷根號」（見圖）也在台灣東部的太平洋海域北上。（歐新社資料照）

2018-10-23 06:30

台海自由航行 向中彰顯「新常態」

〔記者蘇永耀、涂鉅旻／台北報導〕為宣示台海安全，根據消息管道，美國政府昨日除再度派出兩艘軍艦由南向北航經台灣海峽，在同一時間，美國航空母艦「雷根號」，也在台灣東部的太平洋海域北上。高層透露，美艦並刻意放慢航行速度，由昨天凌晨進入台海到昨晚8、9點間方駛離，就是要向中國彰顯台海與南海自由航行一樣，成為美軍在印太海域活動的一部分，將是「新常態」。

中國多艘軍艦 尾隨美艦

國防部昨晚主動發布訊息表示，兩艘美國軍艦昨自鵝鑾鼻海域，由南向北航經台灣海峽，國防部均依規定全程掌握、應對。

根據CNN報導，兩艘都搭載神盾戰鬥系統，一艘為提康德羅加級安提頓號神盾巡洋艦（USS Antietam CG-54），另外一艘為伯克級柯蒂斯．威爾伯號驅逐艦（USS Curtis Wilbur DDG-54）。美國官員透露，多艘中國軍艦尾隨美艦，但均保持安全距離。

美艦航行 刻意放慢速度

這也是美軍在7月間派出兩艘配備神盾戰鬥系統的伯克級驅逐艦「班福特號」、「馬斯廷號」穿越台海後，台灣國防部再度公布兩艘美艦航經台海，但軍方則未同步公布美國航空母艦「雷根號」，也在台灣東部的太平洋海域北上。美軍這次刻意放慢航行速度，目的也是讓中國等周邊國家瞭解美軍的軍事部署及維護台海安全穩定的決心。