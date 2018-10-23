2艘美艦22日再穿越台海 學者：警告中國別太過分

國防部22日表示，2艘美艦22日自鵝鑾鼻海域由南向北航經台灣海峽，但未透露是哪種艦艇。圖為美國海軍伯克級驅逐艦馬斯廷號（DDG-89）7月曾穿越台灣海峽。（擷取自美國海軍官網）

2018-10-23 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕國防部22日表示，2艘美艦22日自鵝鑾鼻海域由南向北航經台灣海峽，屬例行性通過台灣海峽國際水域，而相關細節仍待美國政府進行說明，總統府對此則表示，樂見有助區域安全穩定的努力。有學者分析，美國此舉是在警告中國不要太過分。

《中央社》報導，據了解，通過台海的兩艘軍艦為神盾級驅逐艦。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為，美國軍艦通過台灣海峽是有向中國展示武力，在兩岸關係特別敏感時，美、中兩強的競逐，台灣不需過度渲染，沒必要解釋為兩岸的對峙。至於國防部主動公布美艦通過的訊息，黃介正認為，這代表國防部確實掌握周邊的軍事動態，公布訊息可讓國人安心。

據《蘋果日報》報導，文化大學政治系特聘講座教授陳一新認為，美方此舉可能是為下個月登場的台海演習做暖身，「美國本來就擁有在東海、南海、台海自由航行權以及飛行權｣，他也認為，近幾年中共軍機、軍艦多次繞台藉此威嚇台灣，美方「是在警告中國不要太過分｣。陳一新強調，美國若沒有一些表示，可能不只台灣不滿意，連美國在印太地區的友好國家可能也會不滿意。

美國軍艦上一次通過台灣海峽，是在今年7月份時的伯克級驅逐艦馬斯廷號（DDG-89）及班福特號（DDG-65），當時兩艘軍艦從台灣南部海域航經台灣海峽。