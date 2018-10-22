韓國瑜發採訪通知要捐血 網友噓爆：捐血也要作秀

國民黨高雄市長候選人韓國瑜到捐血中心捐血。（記者王榮祥攝）

2018-10-22 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪列車21日下午在宜蘭出軌翻覆，造成18人死亡、190人輕重傷。藍綠多位候選人也在第一時間發聲明表示，將暫停競選活動，國民黨高雄市長候選人韓國瑜22日凌晨則在臉書粉專PO文預告捐血，中午團隊還發出《韓國瑜捐血相助》的採訪通知，但台北捐血中心上午10點左右就發新聞稿表示「目前已不缺血」，相關消息被轉貼到PTT後遭網友噓爆，「捐血昭告天下不叫作秀叫啥？」

普悠瑪事故發生後，國民兩黨的高雄市長候選人都表示將暫停競選活動，陳其邁在臉書表示，這起重大意外，令人感到相當悲痛與遺憾，也說待捐款帳戶公布後，他將捐出1個月所得，協助家屬度過難關；韓國瑜則在22日凌晨於臉書表示，「難過震驚之餘，我也希望能透過小小的力量，為普悠瑪列車事故盡一份力，預計今天（22日）下午，至高雄捐血中心，並祈福傷者一切平安」。

有網友在臉書PO出韓國瑜陣營上午發出的採訪通知，「韓國瑜10月22日行程通知:《為普悠瑪意外祈福，韓國瑜捐血相助》時間:今天下午2點，地點:前金捐血室」，但到了中午又馬上更改地點為高雄捐血中心，表示「因前金捐血室大爆滿了，造成不便，請見諒」。

有網友在PTT轉貼相關消息，許多網友看到後狂噓，留言「都已經說不缺血了，還要秀，還要通知記者」、「捐血中心高雄跟台北分開的啦 韓作秀前要不要先作功課」、「捐血也要採訪？是多想要讓人知道他捐血」、「捐血中心都呼籲不要捐了 你要害後面半年缺血喔」、「一副深怕全世界的人不知道他要作秀了」、「血庫說不缺血 還一直炒捐血就顯得很假掰」、「作秀王喔」。

另外「打馬悍將粉絲團」也PO出一張韓國瑜捐血時被媒體簇擁的照片，狠酸「請問韓國瑜，只是捐個血，有需要動用到這麼多媒體嗎？」。